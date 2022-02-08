На Луганщині запровадять "червону" зону

З 11 лютого Луганщина входить до "червоної" зони карантинних обмежень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", - написав він.

У “червоній” зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше ніж 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Ці обмеження не будуть діяти, якщо 100% співробітників й відвідувачів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Що відомо

Протягом 7 лютого COVID-19 підтвердили у 1532 жителів Донеччини та у 727 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 18 людей, на Луганщині – 7.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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