У церковному хорі в селі Чорнолізці, що на Івано-Франківщині, співає понад 40 чоловіків: від слюсарів до музикантів. Майбутніх співаків регент хору Петро Токарик шукає усюди та навчає співу з азів.

Як за 22 роки вдалося зібрати чоловічий хор та залучати до нього молодь — читайте у репортажі Суспільного.

Через спів до Бога

Зазвичай, спів чоловічого хору можна почути на літургії у храмі Перенесення мощей святителя Миколая ПЦУ села Чорнолізці. Тут уже 12 років священником служить отець Василь Качур. З його слів, хористи іноді співають під час архієрейських богослужінь. Також деякі юнаки, які співали у хорі, вирішили присвятити життя Богові.

Фото: Суспільне Карпати Митрофорний протоієрей Василь Качур

"У Рівненській області є отець Тарасій Юречко. Він маленькою дитиною прийшов до цього хору і тут співав. Багато хлопців, які також співали у цьому хорі, зараз навчаються в Київській православній богословській академії", — каже отець Василь Качур.

Не всі хористи ходили до церкви, каже Петро Токарик. Спочатку прийшли в хор.

Фото: Суспільне Карпати У чоловічому хорі понад 40 учасників

"Це не помітно, але перебування в такій духовній атмосфері впливає на людину. Хлопці чують проповіді нашого настоятеля, моляться і починають задумуватися над своїм життям", — говорить Петро Токарик.

Співати можуть усі

Хористів Петро Токарик не рахує. Каже, їхня кількість часто змінюється: одні їдуть за кордон на заробітки, в інших — свої справи. Тому часом самотужки шукає охочих співати у церковному хорі.

Фото: Суспільне Карпати Регент хору храму Перенесення мощей святителя Миколая ПЦУ Петро Токарик

"Я їжджу селом, шукаю: "Як тебе, звати?" – Коля. "Колядуй "Нова радість стала". Бо цю колядку майже всі люди знають. І кажу: "Приходь на розспівку". Бо людині треба розспіватися один місяць, два, буває – пів року. Треба також виробити музикальний слух. Я шукаю хористів, але це вже як людині "Бог покладе на серце", — каже Петро Токарик.

Фото: Суспільне Карпати Майже ніхто з хористів не має музичної освіти

З його слів, майже ніхто з хористів не має музичної освіти. Тільки декілька людей ходили у музичну школу, один закінчив інститут мистецтв.

Один з учасників чоловічого хору — Федір Козак. Чоловік співає у хорі 15 років, за фахом — слюсар. Федір уже вийшов на пенсію, але спів не полишає. Каже, хор "помолодшав" за ці роки.

Фото: Суспільне Карпати Федір Козак 15 років співає у хорі

"Я почав у хорі співати, коли ним керувала наша тітка Катерина. Вона ще вчилася за Польщі керувати хором. Співав у тому хорі разом із людьми у поважному віці. А потім прийшов Петро Іванович. Створився такий "кістяк" хору. Ми між собою називали його "малий хор", — каже Федір Козак.

У селі співати у хорі — "круто"

Спершу у чоловічому хорі співали шість-вісім людей, пригадують одні з перших хористів клінічний провізор Микола Юречко та сантехнік Микола Токарик. У змішаному, який складався з жінок та чоловіків, було понад 60 учасників. Сьогодні стільки ж людей можуть зібрати в чоловічому.

Фото: Суспільне Карпати Спочатку у чоловічому хорі співали 6-8 людей

"У селі серед молоді співати у церковному хорі тепер те, що молодь називає "круто". І слава Богу, що так є. Дякуємо нашому регенту, який старається. Може, десь-колись і сварить, дисциплінує. Всі ми були молодими й знаємо, що придумати, аби не прийти", — каже Микола Юречко.

Серед учасників хору є й школярі. Наприклад, Михайло Парипа почав співати в 10 класі.

Фото: Суспільне Карпати Михайло Парипа навчається в 11 класі

"Співаю вже рік у хорі. Дуже сподобалася ця атмосфера. Як співаєш – слів нема, дуже подобається", — каже Михайло Парипа.

"Ми, як велика сім'я"

Хористи не отримують зарплатні, але, каже Федір Козак, знаходять тут другу сім’ю.

"У нас репетиція — раз у тиждень, у п’ятницю. Тієї п’ятниці чекаю, як не знати чого! Разом з молоддю я тут себе відчуваю молодим. Мені це дуже приємно", — розповідає Федір Козак.

Фото: Суспільне Карпати Щоп'ятниці хористи збираються на репетицію

Хористи часто спілкуються через Viber-групи, якщо немає змоги прийти на репетицію. Навіть перебуваючи з кордоном, співаки вивчають нові партії.

"Я завжди хлопцям кажу, що зараз ми на цьому стільці сидимо. Були до нас хористи, будуть і після нас. Наше діло, щоби отой час, який Бог нам відміряв для служіння церкві, ми провели так, аби "совість не їла", — каже регент хору.

Фото: Суспільне Карпати Хористи також тренуються онлайн

Петро Токарик здобував освіту в Київській духовній академії та семінарії УПЦ КП (тепер Київська православна богословська академія ПЦУ). Проте через проблеми зі здоров'ям з третього курсу перевівся в Івано-Франківську духовну семінарію. Хоча батько був священником, не наважився обрати такий шлях.

Фото: Суспільне Карпати Петро Токарик 22 роки тому почав створювати чоловічий хор

"Хори у Чорнолізцях були сильні завжди"

У чорнолізькому хорі бережуть пісенну традицію, яку люди століттями передавали з покоління в покоління. Окрім східного та київського розспівів, мають свій місцевий.

"Хори у Чорнолізцях були сильні завжди. Хоч люди не мали музичної освіти, але мелодії нам залишили дуже прекрасні. Такі, що їх зараз немає ніде. Їх для нас лишили наші попередники. У нас була така покійна Катерина Мельник, був отець Дмитро Слободян. Він, до того як стати священником, керував хором багато років. Його дідо також був вчений дяк", — каже Петро Токарик.

Зібрали понад сто давніх пісень

У репертуарі хору є також приблизно 100 давніх українських пісень, які співали в Чорнолізцях. Деякі зібрав попередній хор, частину співаки записали від бабусь та дідусів.

Фото: Суспільне Карпати У репертуарі хору є також приблизно 100 давніх українських пісень

"Коли не піст, то ми стараємося після репетиції ще на дворі якусь українську пісню заспівати. Якось кажуть мені: "А ти знаєш, що люди вночі виходять опівночі, щоб послухати українські пісні?" Ми цього не знали й вже цю традицію підтримуємо", — розповідає Петро Токарик.

Фото: Суспільне Карпати Після репетиції хористи співають українську пісню

Цього вечора (4 лютого — ред.) хористи співають "Добрий вечір дівчино, бо я вже йду спати".

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