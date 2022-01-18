36 колективів з різних громад Івано-Франківської області взяли участь у п'ятому різдвяному фестивалі "Коляда у ріднім краю". Як відбувалося свято на межі двох прикарпатських сіл Пороги та Яблунька, — у репортажі Суспільного.

У 2021 році фестиваль не проводили через карантинні обмеження, проте цьогоріч відновили.

Фото: Суспільне Карпати 36 колективів взяли участь у цьогорічному фестивалі

Вперше на "Коляду у ріднім краю" з Маланкою приїхав колектив зі села Белелуя. Його наймолодшому учаснику – шість років, а найстаршій колядниці – 78, каже керівник гурту "Маланка" Михайло Герліб.

Фото: Суспільне Карпати Про участь у фестивалі розповідає керівник гурту "Маланка" Михайло Герліб

"Старожили не пам’ятають, відколи у нашому селі ця Маланка існує. Це передавалося з покоління в покоління, і ми зберегли до цього часу", — говорить Михайло Герліб.

Фото: Суспільне Карпати Гурт "Маланка" під час виступу

У Маланці колектив відтворив одяг звірів. Його виготовляють вручну і важити він може до 40 кг.

"Влітку сіно громадять у копиці. Чекають Маланки. Потім збираються хлопці й крутять перевесла. Є двоє-троє чоловіків, які зшивають одяг ведмедя. Там йде немало-небагато — таких 260-300 перевесел", — каже Михайло Герліб.

Фото: Суспільне Карпати Костюми для ведмедів у селі Белелуя виготовляють власноруч

Ідея об’єднати громаду у коляді виникла у пароха храму Преображення Господнього у селі Пороги Івана Стефанишина.

Фото: Суспільне Карпати Парох храму Преображення Господнього у селі Пороги Іван Стефанишин

"Спочатку поставили на межі каплицю — з неї все почалося. А потім виникла думка започаткувати фестиваль. Я запропонував священнику із сусіднього села, і він мою ідею підтримав", — каже отець Іван Стефанишин.

Фото: Суспільне Карпати Під час фестивалю була жива шопка

На початку фестивалі організовували для жителів сіл Яблунька та Пороги. З кожним роком кількість учасників та охочих приїхати, щоб разом поколядувати, збільшувалася, каже адміністратор парафії Архистратига Михаїла у селі Яблунька Дмитро Фірманчук.

Фото: Суспільне Карпати Адміністратор парафії Архистратига Михаїла у селі Яблунька Дмитро Фірманчук

"Дійство вийшло на деканальний рівень, районний. А цього року маємо вже колективи з області", — розповідає отець Дмитро Фірманчук.

Серед учасників фестивалю — і дитячий колектив селища Солотвин. Учасники сім років збирають автентичні колядки, каже керівниця гурту Ірина Суслик.

Фото: Суспільне Карпати Колядує зразковий дитячий колектив селища Солотвин

"Колектив створили, щоб відроджувати давні традиції. У нас різдвяна програма — дуже велика: і вертеп, і Маланка, і коляди. Сьогодні ми колядуємо одну із давніх бойківських колядок "Ой дай, Боже, вечір добрий". Жінка, яка виконувала колядку, має понад 90 років. Її колядку збережену тепер "несемо" ми", — розповіла Ірина Суслик.

Фото: Суспільне Карпати Жителі сусідніх сіл приїхали на п'ятий різдвяний фестиваль

Під час фестивалю глядачі також підспівували та слухали нові обрядові пісні. Вперше на фестиваль прийшов житель села Раковець Василь Уманців.

"Хоча я живу неподалік, але не було нагоди сюди приїхати. Бачу, що процвітає наша українська мова, наші традиції", — розповів Василь Уманців.

Фото: Суспільне Карпати На сцені виступають діти катехитичної школи

У фестивалі взяли участь колективи Солотвинської громади, а також Івано-Франківської, Богородчанської, Старобогородчанської, Яремчанської, Снятинської, Дзвиняцької та Лисецької громад.

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