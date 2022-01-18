36 колективів з різних громад Івано-Франківської області взяли участь у п'ятому різдвяному фестивалі "Коляда у ріднім краю". Як відбувалося свято на межі двох прикарпатських сіл Пороги та Яблунька, — у репортажі Суспільного.
У 2021 році фестиваль не проводили через карантинні обмеження, проте цьогоріч відновили.
Вперше на "Коляду у ріднім краю" з Маланкою приїхав колектив зі села Белелуя. Його наймолодшому учаснику – шість років, а найстаршій колядниці – 78, каже керівник гурту "Маланка" Михайло Герліб.
"Старожили не пам’ятають, відколи у нашому селі ця Маланка існує. Це передавалося з покоління в покоління, і ми зберегли до цього часу", — говорить Михайло Герліб.
У Маланці колектив відтворив одяг звірів. Його виготовляють вручну і важити він може до 40 кг.
"Влітку сіно громадять у копиці. Чекають Маланки. Потім збираються хлопці й крутять перевесла. Є двоє-троє чоловіків, які зшивають одяг ведмедя. Там йде немало-небагато — таких 260-300 перевесел", — каже Михайло Герліб.
Ідея об’єднати громаду у коляді виникла у пароха храму Преображення Господнього у селі Пороги Івана Стефанишина.
"Спочатку поставили на межі каплицю — з неї все почалося. А потім виникла думка започаткувати фестиваль. Я запропонував священнику із сусіднього села, і він мою ідею підтримав", — каже отець Іван Стефанишин.
На початку фестивалі організовували для жителів сіл Яблунька та Пороги. З кожним роком кількість учасників та охочих приїхати, щоб разом поколядувати, збільшувалася, каже адміністратор парафії Архистратига Михаїла у селі Яблунька Дмитро Фірманчук.
"Дійство вийшло на деканальний рівень, районний. А цього року маємо вже колективи з області", — розповідає отець Дмитро Фірманчук.
Серед учасників фестивалю — і дитячий колектив селища Солотвин. Учасники сім років збирають автентичні колядки, каже керівниця гурту Ірина Суслик.
"Колектив створили, щоб відроджувати давні традиції. У нас різдвяна програма — дуже велика: і вертеп, і Маланка, і коляди. Сьогодні ми колядуємо одну із давніх бойківських колядок "Ой дай, Боже, вечір добрий". Жінка, яка виконувала колядку, має понад 90 років. Її колядку збережену тепер "несемо" ми", — розповіла Ірина Суслик.
Під час фестивалю глядачі також підспівували та слухали нові обрядові пісні. Вперше на фестиваль прийшов житель села Раковець Василь Уманців.
"Хоча я живу неподалік, але не було нагоди сюди приїхати. Бачу, що процвітає наша українська мова, наші традиції", — розповів Василь Уманців.
У фестивалі взяли участь колективи Солотвинської громади, а також Івано-Франківської, Богородчанської, Старобогородчанської, Яремчанської, Снятинської, Дзвиняцької та Лисецької громад.
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