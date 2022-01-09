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Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість"
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Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість"

Оновлено
Степан Пенкалюк Наталія Олексієнко
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Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість" Фото: Суспільне Карпати

9 січня у селі Підгір'я на Івано-Франківщині майже 4,5 тис. людей разом заспівали колядку "Нова радість стала". Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували наймасовіше виконання колядки.

Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість"Фото: Суспільне Карпати

"Сьогодні встановили рекорд — наймасовіше виконання колядки "Нова радість стала". Категорія рекорду — мистецтво. Зафіксували 4 471 учасника. Рахували за формулярами у касах, де записувалися люди, які приходили на захід", — розповіла Суспільному експертка Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість"Фото: Суспільне Карпати

З її слів, попередній рекорд встановили у 2017 у Дрогобичі, що на Львівщині. Тоді в унісон заколядували 828 людей. Загалом, сказала Тетяна Розвадовська, це — вже третій схожий рекорд. Вона також додала, що є рекорд і з наймасовішого виконання "Щедрика" — 3 500 людей.

Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість"Фото: Суспільне Карпати

Учасниця рекорду Христина Цюпа із села Саджава Богородчанської селищної ради каже, що про коляду в Підгір'ї дізналася в Інтернеті.

Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість"Фото: Суспільне Карпати

"Я з радістю долучилася, тому що підтримую українські звичаї, традиції. Мені подобається колядувати, я змалку співаю, люблю сцену, навчаюся на акторку. Сумно, що молодь забуває традиції, сидить вдома в ноутбуках і не колядує. Мені дуже сподобалося, я — щаслива, що так багато людей долучилися до цього, я не очікувала. Було приємно співати, чути, що усі знають цю колядку", — поділилася Христина Цюпа.

Встановили рекорд України. На Франківщині майже 4,5 тис. людей заколядували "Нову радість"Фото: Суспільне Карпати

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