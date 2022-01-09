9 січня у селі Підгір'я на Івано-Франківщині майже 4,5 тис. людей разом заспівали колядку "Нова радість стала". Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували наймасовіше виконання колядки.

Фото: Суспільне Карпати

"Сьогодні встановили рекорд — наймасовіше виконання колядки "Нова радість стала". Категорія рекорду — мистецтво. Зафіксували 4 471 учасника. Рахували за формулярами у касах, де записувалися люди, які приходили на захід", — розповіла Суспільному експертка Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

Фото: Суспільне Карпати

З її слів, попередній рекорд встановили у 2017 у Дрогобичі, що на Львівщині. Тоді в унісон заколядували 828 людей. Загалом, сказала Тетяна Розвадовська, це — вже третій схожий рекорд. Вона також додала, що є рекорд і з наймасовішого виконання "Щедрика" — 3 500 людей.

Фото: Суспільне Карпати

Учасниця рекорду Христина Цюпа із села Саджава Богородчанської селищної ради каже, що про коляду в Підгір'ї дізналася в Інтернеті.

Фото: Суспільне Карпати

"Я з радістю долучилася, тому що підтримую українські звичаї, традиції. Мені подобається колядувати, я змалку співаю, люблю сцену, навчаюся на акторку. Сумно, що молодь забуває традиції, сидить вдома в ноутбуках і не колядує. Мені дуже сподобалося, я — щаслива, що так багато людей долучилися до цього, я не очікувала. Було приємно співати, чути, що усі знають цю колядку", — поділилася Христина Цюпа.

Фото: Суспільне Карпати

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