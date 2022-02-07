Миколаївський "МБК-2-Ніко" на виїзді двічі поступився "Дніпро-2". Цими спареними матчами завершився Перший етап Другої ліги.

П'ятого лютого дніпряни переграли "корабелів" з різницею у чотири очки – 83:79. Днем пізніше "МБК-2-Ніко" поступився супернику з різницею у десять очок – 87:77.

Після завершення першого етапу змагань у Вищій лізі, "МБК-2-Ніко" у групі 1 посів останнє шосте місце. "Корабели" у 20-ти іграх здобули три перемоги та зазнали 17 поразок.

У підсумку миколаївський "МБК-2-Ніко" завершив сезон 2021-2022 та не зміг вийти до другого етапу, де змагатиметься вісімка кращих команд Вищої ліги.

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