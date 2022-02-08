У Чернівецькому університеті продовжили дистанційне навчання

У Чернівецькому національному університеті продовжили дистанційне навчання. Це пов'язано із захворюваністю викладачів на COVID-19.

Про це у коментарі Суспільному сказав ректор вишу Роман Петришин.

Дистанційне навчання продовжили до 25 лютого. Це вирішили на засіданні ректорату 8 лютого.

Що відомо

Чернівецький національний університет перейшов на дистанційну форму навчання з 1 лютого. Відтоді лекції та практичні заняття проводять в сервісі відеоконференцій.

З 18 січня область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Вона є сигнальним про можливий перехід у "червону". Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

З 21 січня школи та училища області перебувають на дистанційному навчанні. 3 лютого його продовжили на тиждень до 11 лютого. Водночас у Чернівцях відновили очне навчання відновили для учнів початкових класів.

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