У Чернівцях дві школи навчаються дистанційно. Чому не відновили уроки

У Чернівцях дві школи не відновили очне навчання. Учні початкових класів решти шкіл повернулись за парти.

Про це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу комунікацій управління комунікацій Анастасія Кокоячук.

Учні школи №33 навчаються дистанційно. Це пов'язано з високою захворюваністю на серед школярів. У закладі хворіють на COVID-19 15 дітей, з них дев'ять ― у початковій школі. На ГРВІ у школі хворіють 289 учнів. Серед вчителів хворих немає. Також там ремонтують каналізацію.

Школярі навчально-виховного комплексу "Лідер" теж вчаться дистанційно. У закладі ремонтують вбиральні.

Раніше заступник міського голови Юрій Лесюк сказав, що, вчителі чернівецьких шкіл мають 100% показник вакцинації, тому можуть відновити навчання попри обмеження обласної комісії.

Станом на 7 лютого у місті 1,14% учнів хворіють на COVID-19. Також майже 5 % дітей хворіють на гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Що відомо

3 лютого обласна комісія з надзвичайних ситуацій продовжила дистанційне навчання в школах області на тиждень до 11 лютого.

З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.

Загалом в області виявили 140 255 випадків інфікування коронавірусом, 118 227 людей одужали, а 3 173 померли.

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