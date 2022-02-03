У Чернівецькій області продовжено дистанційне навчання для школярів. Це пов'язано із поширенням штаму Омікрон та рівнем заповненості лікарень.

Це вирішили на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Дистанційне навчання продовжили до 11 лютого. Ця форма діятиме не лише для шкіл, а й для училищ, дитячих спортивних секцій та гуртків.

Раніше Суспільному заступник міського голови Юрій Лесюк сказав, що у місті приблизно 530 учнів хворіють на COVID-19. Це менш як 2% школярів. Також є діти, які хворі на гостру респіраторну вірусну інфекцію, — їх 5%. Відтак, за словами Лесюка, ця кількість дозволяє відновити очне навчання.

Дистанційне навчання запровадили 21 січня.

Що відомо

З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.

Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.

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