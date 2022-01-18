Буковина відповідає "помаранчевій" зоні карантину. Що це означає

Буковина відповідає "помаранчевій" зоні карантинних обмежень. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.
18 січня показник підвищився з 18%, який був 15 січня, до 20,5%. З кінця грудня епідеміологи виявляють більше випадків інфікування. Це пов'язують з поширенням штаму "Омікрон", який є більш заразним за інші штами. Про це у коментарі Суспільному сказала головна санітарна лікарка області Наталії Гопко.
Інші індикатори не перевищують показники "жовтої" зони.
У Чернівецькій міськраді повідомили, що в медзакладах міста зростає кількість хворих на COVID-19. У дитячій лікарні заповнено 100% ліжок, там перебувають десять пацієнтів. Інші лікарні заповнені на 44%. Там розгорнуто 210 ліжок, а є 94 пацієнти.
"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не передбачає додаткових обмежень. Він "сигнальний" про наближення регіону до "червоної" зони. Місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
Що відомо
- МОЗ визначає епідемічну небезпеку за шістьма показниками. Це рівень захворюваності, кількість нових випадків, охоплення тестуванням, число та динаміка госпіталізацій, завантаженість ліжок із киснем у медичних закладах.
- Рішення про перехід області у "червону" зону ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- У "помаранчевій" зоні перебувають Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька області.
- У Чернівецькій області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".
- Загалом в області виявили 122 573 випадків інфікування коронавірусом, 116 111 людей одужали, а 3 059 померли.
- Станом на 16 січня в області першою дозою щепили 283 603 людей, що складає 31,52% населення області. Другою дозою імунізували 268 913 людей, додатковою – 81, бустерною – 1549.
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