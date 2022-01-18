Буковина відповідає "помаранчевій" зоні карантину. Що це означає

Буковина відповідає "помаранчевій" зоні карантинних обмежень. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.

18 січня показник підвищився з 18%, який був 15 січня, до 20,5%. З кінця грудня епідеміологи виявляють більше випадків інфікування. Це пов'язують з поширенням штаму "Омікрон", який є більш заразним за інші штами. Про це у коментарі Суспільному сказала головна санітарна лікарка області Наталії Гопко.

Інші індикатори не перевищують показники "жовтої" зони.

У Чернівецькій міськраді повідомили, що в медзакладах міста зростає кількість хворих на COVID-19. У дитячій лікарні заповнено 100% ліжок, там перебувають десять пацієнтів. Інші лікарні заповнені на 44%. Там розгорнуто 210 ліжок, а є 94 пацієнти.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не передбачає додаткових обмежень. Він "сигнальний" про наближення регіону до "червоної" зони. Місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Що відомо

МОЗ визначає епідемічну небезпеку за шістьма показниками. Це рівень захворюваності, кількість нових випадків, охоплення тестуванням, число та динаміка госпіталізацій, завантаженість ліжок із киснем у медичних закладах.

Рішення про перехід області у "червону" зону ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У "помаранчевій" зоні перебувають Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька області.

У Чернівецькій області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".

Загалом в області виявили 122 573 випадків інфікування коронавірусом, 116 111 людей одужали, а 3 059 померли.

Станом на 16 січня в області першою дозою щепили 283 603 людей, що складає 31,52% населення області. Другою дозою імунізували 268 913 людей, додатковою – 81, бустерною – 1549.

Читайте також

Новий штам вірусу та масові гуляння. На Буковині зросла кількість інфікованих коронавірусом

Перший вакцинований, мітинг проти щеплень та третя доза: якою була вакцинація від COVID на Буковині

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини