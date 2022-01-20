На Буковині школи перейдуть на дистанційне навчання

У Чернівецькій області запроваджують дистанційне навчання у школах через ріст захворюваності на COVID-19 та ГРВІЦе інфекційні захворювання дихальних шляхів..
Про це повідомляють на сторінці у Facebook Чернівецької облдержадміністрації.
Дистанційне навчання запроваджують з 21 січня та триватиме два тижні. Це вирішили на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.
Що відомо
- З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.
- Також 18 січня у області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".
- 19 січня дистанційне навчання запровадили у Герцаївській громаді. Таку форму обрали через ріст захворюваності на COVID-19 та сезонні захворювання.