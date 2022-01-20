На Буковині школи перейдуть на дистанційне навчання

У Чернівецькій області запроваджують дистанційне навчання у школах через ріст захворюваності на COVID-19 та ГРВІ.

Про це повідомляють на сторінці у Facebook Чернівецької облдержадміністрації.

Дистанційне навчання запроваджують з 21 січня та триватиме два тижні. Це вирішили на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Що відомо