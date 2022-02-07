У Чернівецькій області понад 40% підприємців, які займаються роздрібною торгівлею, використовують касові апарати. Загалом в області працює дев'ять тисяч таких ФОПів.

Про це в етері UA: Буковина сказала заступниця начальника управління податкової служби області Наталія Чернівчан.

За її словами, загалом у січні підприємці встановили приблизно 1200 реєстраторів розрахункових операцій. Обирають й стаціонарні касові апарати, але більшість встановлюють програмні.

"Кількість встановлених реєстраторів більшає, наразі в області реєструють від 100 до 120 РРО в день", — каже Чернівчан.

Для кого апарати є обов'язковими

Для ФОПів другої, третьої та четвертої груп РРО є обов'язковим. Не треба встановлювати касовий апарат:

підприємцям першої групи, тобто тим, які не мають найманих працівників;

підприємцям, які зареєстровані у селі та не продають алкоголь чи цигарки.

якщо покупець переказує гроші на розрахунковий рахунок, у касі чи через термінал банку.

Навіщо запровадили обов'язкові касові апарати

Це запровадили, аби запобігти мінімізації податків з боку ФОПів. Підприємці можуть занизити свій реальний дохід, аби залишатись на спрощеній системі оподаткування, розповіла Суспільному сказала заступниця начальника управління податкової служби області Наталія Чернівчан.

За її словами, за допомогою касових апартів можна виявити реальний дохід підприємця. Також покупці зможуть бути більш захищеними, бо матимуть чек, який підтвердить, де і який товар вони купували.

Наразі податкова не може перевіряти підприємців без заявок покупців або рішення керівника податкової. В Україні діє мораторій на перевірку бізнесу через карантин.

Скільки коштують РРО

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

Які штрафи за невстановлення РРО

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

У січні чернівецькі підприємці мітингували під Верховною радою через касові апарати. У лютому підприємці пікетували Чернівецьку ОДА — вимагали скасувати закони, за якими підприємці зобов'язані використовувати касові апарати.

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