Олена Зеленська презентувала "Дія.Безбар’єрність". Що вона передбачає

Перша леді України Олена Зеленська під час заходу Diia Summit 2022 презентувала нову цифрову державну послугу — "Дія.Безбар’єрність", покликану спростити взаємодію держави з населенням.
За словами Зеленської, "Дія.Безбар’єрність" розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно з ГО "Безбар’єрність" за підтримки Програми розвитку ООН. Це буде спецпідрозділ додатку і порталу "Дія".
"Його покликання — спростити комунікацію із державою для літніх людей, людей з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними, дружніми", — зазначила перша леді.
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Вона пояснила, що у спецпідрозділі "Дія.Безбар’єрність" буде "доступно викладено, як отримати пільги, послуги, документи", дізнатися, "як діяти в складних життєвих ситуаціях", та довідатися "про свої права та можливості".
За словами Олени Зеленської, "Дія.Безбар’єрність" з’явиться навесні 2022 року.
Перша леді також нагадала, що на порталі "Дія" є розділ "Бізнес без бар'єрів", де на конкретних прикладах показується, як підприємства можуть створювати інклюзивний простір для своїх працівників і клієнтів.
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Що відомо
- Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".
- Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.
- У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася можливість змінити прописку онлайн, повідомив президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022. Він також оголосив про запуск проєкту "Дія City".
- Крім того, за словами Зеленського, вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати від держави "безкоштовний, якісний, сучасний смартфон" і "пільговий тариф" для користування ним.
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