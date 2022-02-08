Олена Зеленська презентувала "Дія.Безбар’єрність". Що вона передбачає

Перша леді України Олена Зеленська під час заходу Diia Summit 2022 презентувала нову цифрову державну послугу — "Дія.Безбар’єрність", покликану спростити взаємодію держави з населенням.

За словами Зеленської, "Дія.Безбар’єрність" розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно з ГО "Безбар’єрність" за підтримки Програми розвитку ООН. Це буде спецпідрозділ додатку і порталу "Дія".

"Його покликання — спростити комунікацію із державою для літніх людей, людей з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними, дружніми", — зазначила перша леді.

Вона пояснила, що у спецпідрозділі "Дія.Безбар’єрність" буде "доступно викладено, як отримати пільги, послуги, документи", дізнатися, "як діяти в складних життєвих ситуаціях", та довідатися "про свої права та можливості".

За словами Олени Зеленської, "Дія.Безбар’єрність" з’явиться навесні 2022 року.

Перша леді також нагадала, що на порталі "Дія" є розділ "Бізнес без бар'єрів", де на конкретних прикладах показується, як підприємства можуть створювати інклюзивний простір для своїх працівників і клієнтів.

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