Шеринг техпаспорта і довідка про несудимість. Які нові послуги з'явилися в "Дії"

Починаючи з 8 лютого, в мобільному додатку "Дія" з'явилася низка нових послуг, якими можна скористатися онлайн. Про це на заході Diia Summit 2022 заявили міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

У "Дії" з'явилася послуга шерингу технічного паспорта автомобіля. Це можна зробити за кілька кліків за допомогою QR-коду, заявка обробляється до 10 хвилин, додав Федоров. Також міністр нагадав, що в "Дії" можна сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху і оновити водійське посвідчення.

Зміна місця реєстрації по всій Україні. Тепер для зміни прописки потрібно вказати адресу, за якою ви плануєте проживати, на порталі або в застосунку "Дія" і отримати підтвердження від власника житла.

Автоматична реєстрація будівництва. Ця послуга раніше була доступна на порталі "Дія" й надавалася протягом 10 робочих днів, а тепер з'явилася і в додатку і надається одразу. Як пізніше зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, це вже 15-та послуга, яку його відомство надає через "Дію".

Громадські опитування в "Дії". Як раніше зазначив президент Володимир Зеленський такі опитування "допоможуть владі дізнатися думку людей, а команді — розробляти нові послуги".

Продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Цю послугу можна оформити через додаток "Дія" за кілька хвилин, заявив міністр цифрової трансформації.

Оформлення довідки про несудимість онлайн. За словами Дениса Монастирського, щороку українці отримують понад 500 тисяч довідок про несудимість. Вони потрібні, наприклад, для взяття на обліку у військкоматах чи для вступу до територіальної оборони, під час прийому на роботу тощо.

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Що відомо

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася можливість змінити прописку онлайн, повідомив президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022. Він також оголосив про запуск проєкту "Дія City".

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