У Кропивницькому відновлять роботу центру вакцинації у медуніверситеті

У Кропивницькому відновлять роботу центру вакцинації у приміщенні Донецького медичного університету. Вакцинуватися там можна буде з 9 лютого. Про це Суспільному розповів працівник пресслужби міської ради Сергій Якунін.

Нині щепитися від коронавірусу у місті можна у Центрах масової вакцинації в приміщенні міської ради, торговому центрі "Епіцентр" та в пунктах щеплення у поліклініках міста.

Що відомо

У Кропивницькому 3 лютого припинили роботу два центри масової вакцинації – в торговому центрі "Велмарт" та в приміщенні Донецького медичного університету. За словами Сергія Якуніна, причина – низька кількість охочих вакцинуватися та збільшення кількості хворих медиків.

Читайте також

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Кропивницькому районі

"Щеплені від COVID-19 можуть захворіти вдруге чи втретє" – керівник департаменту Кіровоградської ОДА

За добу в Україні виявили 34 353 хворих на COVID-19

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!