Жителі Кіровоградської області, які щепилися від коронавірусу, можуть захворіти на COVID-19 вдруге чи втретє. Про це під час брифінгу розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.

За його словами, вірус мутує і у зв’язку з цим змінюється кількість хворих на COVID-19, які між собою контактують.

“Це звичайна ситуація, тому що за будь-яких умов вірус намагається вижити та розмножуватись. Люди можуть повторно захворіти на COVID-19, тому що пожиттєвого імунітету для гострих респіраторних захворювань немає. Тут якраз дуже важлива та необхідна вакцинація від коронавірусу, яка допомагає полегшити перебіг захворювання, уникнути ускладнень та летальних випадків".

Олег Рибальченко сказав, що наступна хвиля коронавірусу буде схожа на звичайний перебіг гострих респіраторних вірусних інфекцій, таких як грип. Для цього потрібно вакцинувати 70 відсотків жителів регіону.

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