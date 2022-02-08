За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Кропивницькому районі

У Кіровоградській області за добу підтвердили 328 випадків COVID-19, 116 людей одужали, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна державна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.
За минулу добу в області зробили 1762 ПЛР, 138 ІФА та 408 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 11 в Голованівському районі;
- 189 у Кропивницькому районі;
- 94 в Новоукраїнському районі;
- 34 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 97 жителів Кропивницького району;
- 2 жителів Новоукраїнського району;
- 17 жителів Олександрійський району;
Хто помер:
- 71-річний чоловік з Кропивницької громади;
- 46-річна жінка з Бобринецької громади;
- 57-річна жінка з Олександрівської громади;
- 64-річна жінка з Суботцівської громади;
- 64-річна жінка з Світловодської громади;
- 47-річна жінка з Пантаївської громади.
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 38441 випадок COVID-19, одужали 32320 людей, від ускладнень помер 1671 житель регіону.
За словами голови облдержадміністрації Марії Чорної, минулої доби в області від коронавірусу вакцинували 1446 людей. Загалом, працювали 11 центрів масової вакцинації, 29 виїзних та 124 стаціонарних пунктів щеплення, 13 мобільних бригад. Щеплять вакцинами Comirnaty, CoronaVac, Moderna.
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