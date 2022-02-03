Два центри масової вакцинації у Кропивницькому припинили роботу – в торговому центрі "Велмарт" та в приміщенні Донецького медичного університету. Про це Суспільному розповів працівник пресслужби міськради Сергій Якунін.
Причина – низька кількість охочих вакцинуватися та збільшення кількості хворих медиків, сказав Сергій Якунін.
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За день в області коронавірус зафіксували у десяти медиків, розповіла головна Санітарна лікарка області Надія Оперчук. Від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 1960 лікарів.
Центри масової вакцинації продовжують працювати в приміщенні міської ради, торговому центрі "Епіцентр" та в пунктах щеплення у поліклініках міста.
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