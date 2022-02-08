COVID-19 у поєднанні з грипом можуть призвести до пневмонії — Ляшко

В Україні спостерігається високий рівень захворюваності одночасно на COVID-19 та на грип, які у разі коінфекції можуть призвести до виникнення пневмонії.

Про це під час брифінгу 8 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"За минулий тиждень, за інформацією Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 413 тисяч людей. З них 40% — це діти віком до 17 років. Також вже було виявлено випадки інфікування вірусами грипу. Ці дані свідчать, що наразі в України триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій", — розповів він.

За словами міністра, при цьому одночасне інфікування COVID-19 та грипом можуть обумовити виникнення ускладнень.

"Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на COVID-19, грип чи інші ГРВІ залишається високим. Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та на грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я", — зазначив посадовець.

Ляшко закликав українців слідкувати за своїм здоров’ям та лишатись вдома.

Що відомо

Станом на ранок 8 лютого в Україні виявили 34 353 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 255 людей.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

Протягом 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 людей були ушпиталені, а 5 024 особи одужали від COVID-19.

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