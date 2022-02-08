За добу, 7 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1960 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 15 людей. Ще 576 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 27 128 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 238 313 мешканців області. Померли 9 215 людей.

Що відомо

До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

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