За добу, 7 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1960 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 15 людей. Ще 576 жителів області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 27 128 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 238 313 мешканців області. Померли 9 215 людей.
Що відомо
- До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
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