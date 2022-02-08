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За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже дві тисячі нових випадків коронавірусу
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже дві тисячі нових випадків коронавірусу

Ірина Руденко
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили майже дві тисячі нових випадків коронавірусу ФОТО: unian.net

За добу, 7 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1960 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 15 людей. Ще 576 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 27 128 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 238 313 мешканців області. Померли 9 215 людей.

Що відомо

  • До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
  • Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

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