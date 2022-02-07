Назарбаєва остаточно позбавили всіх посад у Казахстані

Колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва позбавили політичного впливу в державі. Зміни до конституції усунули Назарбаєва з посад голови Ради безпеки Казахстану та голови Асамблеї народів Казахстану.

Про це повідомляє видання Zakon.kz

Президент Казахстану Касим Токаєв підписав закон про зміни до конституції Казахстану.

Відповідно до цих змін Нурсултан Назарбаєв більше не очолює Раду безпеки та Асамблею народів Казахстану. Раніше, його роль у цих інституціях була закріплена конституцією довічно.

Крім цього, скасовано норму конституційного закону "Про першого президента Республіки Казахстан". Цей закон передбачав узгодження з Назарбаєвим основних ініціатив зовнішньої та внутрішньої політики.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

У Казахстані від опівночі 19 січня завершився режим надзвичайного стану.

У столиці Казахстану Нур-Султані активісти виступили з вимогою провести відкрите розслідування січневих подій, внаслідок у містах країни яких загинули сотні людей.

28 січня президента Токаєва обрано головою правлячої партії Казахстану "Нур Отан"

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