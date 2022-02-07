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"Не панікуючи, готуйся". На Кіровоградщині охочих вчили стріляти та надавати домедичну допомогу
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"Не панікуючи, готуйся". На Кіровоградщині охочих вчили стріляти та надавати домедичну допомогу

Анастасія Ковальова Ольга Склярук
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"Не панікуючи, готуйся". На Кіровоградщині охочих вчили стріляти та надавати домедичну допомогу

Поблизу села Новоандріївка Кропивницького району Кіровоградської області лікарі та військові вчили надавати першу домедичну допомогу, користуватися зброєю та орієнтуватися на місцевості. Як це було, читайте в матеріалі Суспільного.

"Вирішили провести великий вишкіл "Не панікуючи, готуйся", щоб зробити людей більш досвідченими. Щоб вони знали, як протистояти ворогу", – сказав співорганізатор навчань Дмитро Потоцький.

"Не панікуючи, готуйся". На Кіровоградщині охочих вчили стріляти та надавати домедичну допомогуФото: Суспільне Кропивницький

Інструктор Ігор Чередніченко вчить усіх охочих топографії

Заняття тривали чотири години. Участь взяли жителі Кіровоградщини від 16 до 60 років. "Тобто ті люди, які готові стати на захист міста і області", – сказав співорганізатор навчань Ігор Козуб.

"Не панікуючи, готуйся". На Кіровоградщині охочих вчили стріляти та надавати домедичну допомогуФото: Суспільне Кропивницький

Усіх охочих вчили правилам поводження зі зброєю

Серед тих, хто приїхав на вишкіл – кропивничани батько і син Сергій та Даниїл Михайленки. "Мій обов’язок: знати тактику ведення бою, ознайомитися зі зброєю, надавати першу меддопомогу. Все це має знати кожен чоловік, враховуючи таку ситуацію в країні", – сказав батько Сергій.

"Не панікуючи, готуйся". На Кіровоградщині охочих вчили стріляти та надавати домедичну допомогуФото: Суспільне Кропивницький

Інструктор показує присутнім, як надавати першу домедичну допомогу

Надавати медичну допомогу вчилась Анастасія Мироненко. "Я хочу знати, як допомогти та врятувати. Тому й взяла участь".

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