Поблизу села Новоандріївка Кропивницького району Кіровоградської області лікарі та військові вчили надавати першу домедичну допомогу, користуватися зброєю та орієнтуватися на місцевості. Як це було, читайте в матеріалі Суспільного.
"Вирішили провести великий вишкіл "Не панікуючи, готуйся", щоб зробити людей більш досвідченими. Щоб вони знали, як протистояти ворогу", – сказав співорганізатор навчань Дмитро Потоцький.
Заняття тривали чотири години. Участь взяли жителі Кіровоградщини від 16 до 60 років. "Тобто ті люди, які готові стати на захист міста і області", – сказав співорганізатор навчань Ігор Козуб.
Серед тих, хто приїхав на вишкіл – кропивничани батько і син Сергій та Даниїл Михайленки. "Мій обов’язок: знати тактику ведення бою, ознайомитися зі зброєю, надавати першу меддопомогу. Все це має знати кожен чоловік, враховуючи таку ситуацію в країні", – сказав батько Сергій.
Надавати медичну допомогу вчилась Анастасія Мироненко. "Я хочу знати, як допомогти та врятувати. Тому й взяла участь".
Читайте також
- Військовий облік жінок на Кіровоградщині. Скільки часу потрібно, щоб отримати посвідчення
- "Замінували" міську раду Світловодська та гідроелектростанцію. СБУ проводили навчання
- "Всеукраїнська федерація "Спас" створила Кіровоградський обласний осередок
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм та Ютуб.
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!