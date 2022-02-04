Три години витратила кропивничанка Марія Михалкович, щоб стати на військовий облік. Розповіла – ніхто не примушував, прийшла добровільно. Суспільне дізнавалось, чи всі жінки мають стати на облік та які штрафи передбачені для тих, хто цього не зробить.

У грудні 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони, яким розширили та затвердили перелік професій для жінок, що повинні перебувати на військовому обліку. Відповідно до цього документа, це працівниці 35 сфер діяльності. За те, що жінка не стала, на військовий облік, штрафуватимуть.

Марія Михалкович працює юристкою. Прийшла до Кропивницького міського центру комплектування, щоб стати на військовий облік. Написала відповідну заяву.

За словами працівниці терцентру Алли Братченко, постановка на військовий облік здійснюється за місцем реєстрації, якщо жінка має освіту, яка відповідає переліку посад та професій від Міністерства оборони: ”Ми дивимось її паспорт, диплом, направляємо на медичну комісію. Після – видаємо військово-облікові документи”.

Суспільне Кропивницький

Зі слів Марія Михалкович, вона – перша, серед своїх подруг та колег, хто захотів стати на військовий облік: ”Прийшла добровільно, щоб потім не стояти в чергах, не бігти й не робити це все дуже швидко. Моя професія – ”Право” – є в переліку. З військових спеціальностей для мене доступні тільки документознавство, діловод. Я і так працюю з документами, для мене це не нове”.

Військово-лікарська комісія

В долікарському кабінеті вимірюють тиск, зріст і вагу – розповіла медична сестра Алла Литвин. Потім треба пройти огляд у шістьох лікарів.

Суспільне Кропивницький

Облік – не призов

У Кропивницькому територіальному центрі комплектування з початку 2022 року добровільно стали на військовий облік десятеро жінок. Це дані на 3 лютого від виконувача обов’язків військового комісара терцентру Михайла Дорчинця.

Оформити документи на військовий облік можуть жінки віком від 18 до 60 років, пояснив Михайло Дорчинець: ”До переліку увійшли 35 напрямків. Це 200 спеціальностей. Якщо жінка має професію з переліку та придатна до служби за станом здоров’я та віком, її беруть на військовий облік. Облік – не призов, нікого зараз призивати на військову службу не будуть”.

Штрафи

За словами виконувача обов’язків військового комісара, протягом 2022 року штрафувати жінок, які не стали на облік, не будуть. У 2023-му мінімальний штраф складатиме 800 гривень, максимальний – 8000 гривень.

Що відомо

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!