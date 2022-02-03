У Світловодську працівники Служби Безпеки України проводили навчання. За історією, "замінували" міську раду та Кременчуцьку гідроелектростанцію. Про це Суспільному розповіла речниця служби в області Юлія Ткач.

За словами речниці, керівників міської ради та електростанції про навчання не попереджали. "СБУ проводить антитерористичні спеціальні навчання, це тренування. Вони робляться для того, щоб перевірити місцевих керівників на їх готовність та пильність", – сказала вона.

Повідомлення про "замінування" в міську раду надійшло о 15:40, розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міськради Руслан Соловей. Працівників евакуювали. На місце приїхали поліцейські та співробітники СБУ. За годину працівники повернулись до роботи.

Фото з сайту міської ради Світловодську Поліція та рятувальники працюють біля Світловодської міської ради

Журналісти дзвонили до Кременчуцької гідроелектростанції о 17:30, проте слухавку там не взяли.

Про результати навчання речниця СБУ, сказала, розповість згодом.

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