"Всеукраїнська федерація "Спас" створила Кіровоградський обласний осередок

Громадська організація "Всеукраїнська федерація "Спас" оголосила про створення Кіровоградського обласного осередку. Під час презентації, яка відбулась у кропивницькому Кропхабі, до організації "Спас" прийняли два місцеві клуби з боротьби та посвятили у козаки 20 чоловіків з Кіровоградщини. Якими видами спорту займається федерація – читайте.

Відомості про федерацію

Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська федерація "Спас" зареєстрована 7 червня 2005 року у Запоріжжі. Ініціатор створення та її президент – Олександр Притула. Його дідусь Федір Худолій навчив онука деяких прийомів козацьких бойових мистецтв, а на початку 90-х років Притула разом з однодумцями шукав та вивчав козацькі методи ведення бою. Записували й носіїв, які зберегли козацьке бойове мистецтво "Спас".

Фото: Суспільне Кропивницький Олександр Притула

Нині громадська організація навчає національним українським видам спорту: боротьбі на поясах, рукопашів "Спас" та "Гопак", хортингу, а також боротьбі "Навхрест", "Котигорошко", "Тягни бука", "Штовхач", "Лава на лаву" та фехтуванню на м'яких шаблях. Окрім бойових мистецтв, федерація відроджує козацьку культуру – обряди, звичаї, свята, медицину тощо, сказав Олександр Притула. Нині федерація представлена в 12 областях України.

Федерація в Кропивницькому

Жителі міста Олександрія та села Помічна Новоукраїнського району рік беруть участь у змаганнях, які влаштовує федерація. Нині її представили й в Кропивницькому: два місцеві спортивні клуби з боротьби вступили в організацію. "Спас – це не тільки виховання фізичне, а й національне. Ті, хто вступають, готові стати справжніми лицарями", – сказав президент обласної федерації Олександр Зобенко, його козацьке ім'я – Вакула Черкас. Нині клуби можуть брати участь в змаганнях та конкурсах організації.

Фото: Суспільне Кропивницький Олесандр Зобенко (ліворуч у вишиванці)

Помічнянські козаки

Разом із презентацією федерації та вступом двох кропивницьких клубів, у козаки посвятили 20 чоловіків з Кіровоградщини. Одним із тих, хто прийшов на посвяту – староста села Помічна Новоукраїнського району Віталій Лейбенко. Перед початком розповів Суспільному – хвилюється. "Я вже рік їжджу на змагання у Запоріжжя. Був там двічі. Подобається брати участь у рукопашах, "Лава на лаву". Будемо проводити такі змагання в Помічній, якщо все буде добре".

Фото: Суспільне Кропивницький Віталій Лейбенко

У Помічній 25 жителів сформували свою козацьку команду "Незламні духом", – розповіла начальниця управління культури помічнянської міської ради Вікторія Яценко. "Село утворилося, об'єднавши козацькі зимівники – хутори. Тому жителі села – нащадки справжніх запорізьких козаків. Наша команда на Покрову 14 жовтня взяла участь у змаганнях на остові Хортицям і перемогла, принісши кубок на Кіровоградщину. Ми пошили їм форму за рахунок громади, спонсоруємо перевезення на змагання. Хлопці тренуються на базі спортивного залу, який відновили з майже зруйнованого приміщення". Більша частина команди – колишні учасники війни на Сході, сказала начальниця.

Фото: Суспільне Кропивницький Посвята у козаки

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