Миколаївський спортсмен Григорій Петкогло посів третє місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат 2005-2006 років народження. Змагання відбулися в Сумах.

Про це повідомляє речниця Федерації легкої атлетики України Ольга Ніколаєнко.

У стрибках у довжину бронзу виборов Григорів Петкогло з результатом 6 метрів 74 сантиметри.

Срібну нагороду у цій дисципліні здобув Олександр Проценко з Дніпропетровщини, який стрибнув на сім сантиметрів більше, ніж миколаївський спортсмен. Золото за місцевим стрибуном у довжину Нікітою Маслюком. Переможець показав результат 7 метрів 20 сантиметрів.

Участь у змаганнях взяли 559 спортсменів з 24 областей України та міста Києва. Чемпіонат тривав з 4 до 6 лютого.

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