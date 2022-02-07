Азербайджан передав Вірменії 8 військовополонених

Азербайджан 7 лютого передав Вірменії 8 полонених військовослужбовців.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на ЗМІ Азербайджану.
У повідомленні також сказано, що деякі з повернених військовополонених опинилися в полоні внаслідок зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні 16 листопада.
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Звільнення військовополонених відбулося після мирних перемовин з питання врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Франції та ЄС.
"Звільнення Азербайджаном та повернення Вірменії 8 вірменських затриманих є ще одним знаком позитивного розвитку ситуації, яка сталася після зустрічі Емануеля Макрона, Ільзама Алієва та Ніколи Пашиняна. ЄС підтримує стабільність та успіх в регіоні", — написав у Twitter Шарль Мішель, президент Європейської Ради.
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Що відомо
- 27 вересня 2021 року в Нагірному Карабаху почався наступ азербайджанських військ. Азербайджан назвав відкриття вогню його військовими "контрнаступом", заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у початку війни. Обидві країни заявили про вбитих і поранених та оголосили воєнний стан.
- 5 жовтня 2021 року США, Франція та Росія оприлюднили спільну заяву щодо ситуації в Нагірному Карабаху, запевнивши, що готові виступити посередниками у мирному врегулюванні ситуації.
- На початку жовтня 2021 року Азербайджан погодився на переговори з ОБСЄ щодо конфлікту у Нагірному Карабаху. Наступного дня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню, проте уже за добу почали звинувачували одне одного у порушенні режиму припинення вогню.
- 22 жовтня 2021 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські війська встановили повний контроль над кордоном з Іраном.
- 9 листопада 2021 року військові Азербайджану взяли під контроль стратегічно важливе місто Шуша.
- Після підписання мирної угоди з Азербайджаном у Вірменії спалахнули протести.
- 25 листопада 2021 року азербайджанські війська увійшли до другого району Нагірного Карабаху.
- Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що не країна не визнаватиме незалежність Нагірного Карабаху попри постанову, ухвалену Сенатом країни.
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