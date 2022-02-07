Азербайджан передав Вірменії 8 військовополонених

Азербайджан 7 лютого передав Вірменії 8 полонених військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на ЗМІ Азербайджану.

У повідомленні також сказано, що деякі з повернених військовополонених опинилися в полоні внаслідок зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні 16 листопада.

Звільнення військовополонених відбулося після мирних перемовин з питання врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Франції та ЄС.

"Звільнення Азербайджаном та повернення Вірменії 8 вірменських затриманих є ще одним знаком позитивного розвитку ситуації, яка сталася після зустрічі Емануеля Макрона, Ільзама Алієва та Ніколи Пашиняна. ЄС підтримує стабільність та успіх в регіоні", — написав у Twitter Шарль Мішель, президент Європейської Ради.

Що відомо

27 вересня 2021 року в Нагірному Карабаху почався наступ азербайджанських військ. Азербайджан назвав відкриття вогню його військовими "контрнаступом", заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у початку війни. Обидві країни заявили про вбитих і поранених та оголосили воєнний стан.

5 жовтня 2021 року США, Франція та Росія оприлюднили спільну заяву щодо ситуації в Нагірному Карабаху, запевнивши, що готові виступити посередниками у мирному врегулюванні ситуації.

На початку жовтня 2021 року Азербайджан погодився на переговори з ОБСЄ щодо конфлікту у Нагірному Карабаху. Наступного дня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню, проте уже за добу почали звинувачували одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

22 жовтня 2021 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські війська встановили повний контроль над кордоном з Іраном.

9 листопада 2021 року військові Азербайджану взяли під контроль стратегічно важливе місто Шуша.

Після підписання мирної угоди з Азербайджаном у Вірменії спалахнули протести.

25 листопада 2021 року азербайджанські війська увійшли до другого району Нагірного Карабаху.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що не країна не визнаватиме незалежність Нагірного Карабаху попри постанову, ухвалену Сенатом країни.

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