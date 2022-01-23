Президент Вірменії Саркісян пішов у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

У посланні президента Саркісян подякував громадянам, солдатам і офіцерам вірменської армії, героям, які пожертвували життям за Батьківщину. Окрім того, він висловив подяку колегам, співробітникам апарату президента, а також держслужбовцям.

"Я довго думав і вирішив після чотирьох років активної роботи подати у відставку з поста президента республіки. Це рішення абсолютно не емоційно і виходить з певної логіки. У президента немає необхідних інструментів для впливу на процеси внутрішньої та зовнішньої політики країни в нинішні складні часи. На цьому складному для нашої держави етапі, коли необхідна загальнонаціональна єдність, президентський інститут не повинен ставати мішенню пліток і теорій змови, тим самим відволікаючи увагу суспільства від найважливіших проблем", — заявив Саркісян.

Він також додав, що у нього не вистачає повноважень та інструментів, зокрема для того, аби "накласти вето на закони, які він вважає недоцільними для держави і народу", "використовувати переважну частину свого потенціалу на благо вирішення системних внутрішніх і зовнішньополітичних проблем".

"Світ знаходиться в зоні постійної турбулентності, однак у президента немає конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні", — зазначив Саркісян.

Президент Вірменії обирається Національними зборами країни строком на 7 років. Одна і та ж особа може бути обрана президентом тільки один раз. Саркісян був обраний главою держави у 2018 році, він був висунутий фракціями правлячої Республіканської партії Вірменії.

Що відомо

6 грудня 2015 року у Вірменії відбувся референдум, на якому 63,5% виборців висловилися за перехід до парламентської республіки. Це був вибір більш ефективної форми правління, яка зможе протистояти олігархічному диктату та допоможе вирішити економічні та соціальні проблеми.

У квітні 2018 року в країні спалахнули багатотисячні протести, які отримали назву "оксамитова" революція. Люди виходили на вулиці з вимогою відсторонити від влади експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна, якого 17 квітня обрали прем'єром. Саргсян був президентом Вірменії з 2008 до 2018 року, до цього впродовж 15 років обіймав посади прем'єр-міністра, міністра оборони, міністра внутрішніх справ і міністра національної безпеки. Висування Саргсяна на посаду прем'єр-міністра викликало різке несприйняття з боку опозиційних політичних сил Вірменії, зокрема партій "Громадянський договір» і парламентської "Елк" ("Вихід").

Наприкінці квітня 2018 року Серж Саргсян подав у відставку, а лідер опозиції Нікола Пашинян був призначений очільником уряду. Першим його указом стало перенесення Дня Перемоги на 8 травня і перейменування свята в День скорботи й примирення. Зовнішній політичний курс країни при цьому не змінився.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабаху почався наступ азербайджанських військ. Азербайджан назвав відкриття вогню його військовими "контрнаступом", заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у початку війни. Обидві країни заявили про вбитих і поранених та оголосили воєнний стан.

10 листопада 2020 року прем'єр Нікол Пашинян підписав спільну заяву із президентами Азербайджану та Росії про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Після цього у Єревані люди вийшли на акцію протесту й увірвалися до парламенту країни, а президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що з ним не проводили консультації щодо підписання угоди і про неї він дізнався з преси.

18 березня 2021 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на тлі тривалої політичної кризи оголосив про дострокові вибори до парламенту. Вони відбулися 20 червня, за результатами партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримала 71 парламентський мандат.

В Європейському Союзі вважають, що під час дострокових парламентських виборах у Вірменії 20 червня, права і свободи людей були в цілому дотримані.

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