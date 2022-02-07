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Львівські лікарі розповіли про вагітність жінки, яку прооперували за допомогою робота "Da Vinci"
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Львівські лікарі розповіли про вагітність жінки, яку прооперували за допомогою робота "Da Vinci"

Наталія Карнаух
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Львівські лікарі розповіли про вагітність жінки, яку прооперували за допомогою робота "Da Vinci" 1 ТМО Львова

Львівські лікарі повідомили про вагітність жінки, яку влітку прооперували за допомогою робота "Da Vinci". Через новоутворення у яйнику протягом кількох років вона не могла завагітніти. Про це повідомили у пресслужбі першого ТМО Львова.

Минулого року влітку до лікарів звернулася 19-річна дівчина з Тернопільщини. Вона розповіла, що протягом двох років не може завагітніти. Окрім того, пацієнтка скаржилась на тазовий біль та порушення менструального циклу. Дівчині поставили діагноз — "дермоїдна кистаДермоїдна киста — доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке у більшості випадків потрібно видаляти" та "непліддя".

Як розповіла акушер-гінеколог Оксана Стасишин, дівчину скерували на операцію з видалення кисти. Її вирішили провести за допомогою робота "Da Vinci".

"Робот "Da Vinci" має надтонкі інструменти, які рухаються на 360 градусів, відповідно можна зробити більш ювелірну роботу, не таку травматичну", — каже Оксана Стасишин.

Операцію виконали через кілька маленьких проколів. При цьому хірургам вдалося зберегти яйник.

Минулого тижня під час планового візиту до лікарні дівчина розповіла, що їй вдалося завагітніти. Термін — 7 тижнів. Так від операції до вагітності минуло лише 5 місяців.

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