Американські хірурги та львівські медики прооперували 15 дітей із вадами серця

Американські кардіохірурги спільно з українськими колегами оперують дітей у лікарні на Орлика. За 10 днів американські кардіохірурги разом із українськими колегами прооперували 15 дітей, ще близько 40 — проконсультували.

Очолює місію американець із українським корінням Вільям Новік. Він їздить в Україну із 1994 року, спочатку навчав хірургів у Києві. Загалом він вже прооперував близько 9 тисяч дітей у 35 країнах світу. Фінансують це благодійники.

Історії пацієнтів

Одномісячна Даринка – сьома дитина в сім'ї. Дівчинка має синдром Дауна. Також у неї була вада серця. Про хворобу дівчинки дізналися вже після її народження. Реанімобілем її відразу доправили у дитячу лікарню на Орлика.

1 ТМО Львова Одномісячна Даринка з мамою

"Навіть на УЗД, яке ми робили ще до пологів, та по аналізах, ніхто нам не говорив, що в нас якась буде "особлива" дитинка, дитинка з синдромом Дауна. Цей синдром виявили вже після народження і те, що в неї хворе серденько. У неї була деформована судинка. Одна судинка була нормальна при народженні, а друга не приросла і утворився наче тромб", — розповідає мама Даринки Любов Зубрицька.

Ще одна пацієнтка — 7-річна Анна. Дівчинка мріє стати балериною. Однак до операції вона швидко втомлювалася. Зараз дитина важить 17 кілограмів.

1 ТМО Львова 7-річна Анна

"Надіємося, що вже все буде краще. Вона швидко відійшла від наркозу і її зразу перевели в реанімацію. Буквально 2-3 години і я прийшла. Вона вже без трубочки сама дихала. На наступний день її вже поставили на ніжки. Вона стояла біля ліжка сама", — каже мама Анни Ольга Король.

Дитячий кардіохірург Віталій Петров розповідає про втручання, які провели дівчинці.

"Аня має кілька хвороб, які постійно працювали, як замкнуте коло. З одної сторони в неї серйозна хвороба серця, яка не дозволяла організму отримувати достатню кількість кисню, з іншої сторони – хвороба нирок, яка мала постійні інфекційні ускладнення...Спочатку в урологічному відділенні нашої лікарні допомогли стабілізувати функцію нирок і після цього виконали складне кардіохірургічне втручання на серці", — каже Віталій Петров.

Усіх цих дітей оперували українські хірурги разом із американськими колегами. 11 лікарів приїхали з Америки під керівництвом Вільяма Новіка – це американський кардіохірург із українським корінням.

Фото: 1 ТМО Львова Американські хірурги та львівські медики прооперували 15 дітей із вадами серця

"У лікарів цієї лікарні є дуже багато ентузіазму. Вони хочуть навчатися. Їхній рівень є дуже високий, особливо Віталія Петрова. Він в основному оперує, ми можемо підказувати. Ми задоволені тим рівнем, який є", — каже Вільям Новік.

Директор Львівської дитячої лікарні Іван Міськів розповідає, що в Україні щороку близько 5 тисяч дітей потребують операцій на серце.

"Для Львова — це більше 200 операцій. Але оскільки в Західній Україні дитячої кардіохірургії немає, лише в нас, то ця цифра буде значно більшою. Для того є всі умови, є логістика. До нас звертаються дітки з інших областей є можливість аеромедичної евакуації", — каже Іван Міськів.

Наступний візит американські лікарі планують у травні.

Що відомо

Восени 2021 року у Львові американські хірурги безкоштовно оперували дітей із вродженими вадами серця.

Тоді прооперувати більше 20 дітей віком від 3 місяців і до 16 років.

Усі хірургічні операції та консультації лікарі проводять безкоштовно у межах благодійного проєкту. Він триватиме щонайменше два роки.

Читайте нас у Telegram: головні новини регіону