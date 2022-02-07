У Софіївській громаді на Дніпропетровщині відроджують риборозплідник, де планують розводити мальків коропа, сома, білого амура, карася, щуки. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Рибгосп у Софіївці запрацював у середині минулого сторіччя. У 90-х роках його робота зупинилася. Нині ж розведення мальків планують відродити.

"Наша громада активно долучається до грантових конкурсів. Завдяки проєкту з відродження аквакультури з’являться нові робочі місця. І місцевий бюджет отримає додаткові надходження", – каже Софіївський селищний голова Петро Сегедій.

За словами селищного голови, у риборозпліднику облаштують п`ять поглиблень для розведення риби. Кожен площею у 0,5 га. За сезон планують мати до 15 тонн мальків.

Поруч облаштують туристично-освітній хаб. Там встановлять величезні акваріуми, по 300 літрів кожний, де можна побачити усі етапи перетворення маленької ікринки на "дорослу" рибу.

У хабі планують проводити туристичні екскурсії та уроки біології для школярів.

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