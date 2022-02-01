У Софіївській громаді, що на Дніпропетровщині, розробляють маршрути місцевими пам’ятками. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Серед головних цікавинок – кузня, Хортичанський ліс, залишки козацьких зимівників.

"Туристам запропонують пішки обійти цікавинки Софіївки, велосипедом чи автівкою – дістатися мальовничого лісу в Новохортиці. Або місця козацьких зимівників у Миколаївці. У цьому селі можна побачити і залишки фундаменту від форта Дорошенка, і фрагменти зображення герба", – розповіла керівник проєкту Світлана Шинкаренко.

У Софіївці гостям покажуть кузню. Там коваль може зробити із заліза що завгодно, кажуть місцеві.

А ще у селищі відроджують колишній рибгосп, де розводитимуть прісноводну рибу. Нею можна поласувати у кафе, яке облаштують поруч.

За словами начальницы управління культури та туризму облдержадміністрації Наталії Першиної, у громадах розробляють маршрути місцевими пам’ятками та мальовничими куточками природи. Софіївська громада долучилася до Програми «U-LEAD з Європою» і вже на повну реалізує власний проєкт.

Що відомо

- У Софіївській громаді – 29 сіл. У них мешкають понад 12,5 тис. людей.

- Другий рік поспіль Софіївська громада проводить онлайн-фестиваль-конкурс вертепів "Різдвяна зірка-2021", в якому беруть участь колективи з України та зарубіжжя.

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