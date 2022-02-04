Громада на Харківщині купила дві квартири переселенцям

Борівська громада придбала для переселенців дві трикімнатні квартири для переселенців. Квартири купили за урядовою програмою: 70% вартості сплатили з державного бюджету, ще 30% — майже 170 тисяч гривень — з місцевого.

"Ці квартири залишаються у власності громади, вони не приватизуються, й один раз на рік ці люди подають заявки. Якщо вони захочуть своє житло мати, десь придбають своє житло або переїдуть в інший населений пункт, то вони звільнять їх. Якщо ні, то вони будуть продовжувати там жити", — розповів Суспільному селищний голова Олександр Тертишний.

Ключі від квартири за програмою отримала родина Ярослави Коліхової, яка переїхала до Борової п'ять років тому з окупованої Горлівки.

"Сподівалися на те, що все владнається, тому що Слов'янськ це пройшов, але потім ми почали розуміти, що нічого не змінюється, і потрібно було приймати рішення. Тому що коли ти на одному кінці міста, а дитина твоя на іншому, починається обстріл — не звикнеш. Ніколи", — розповідає переселенка.

Ярослава за фахом лікарка-отоларінгологиня. У Боровій не мала ні родичів, ні друзів.

"Я тут жодного разу не була, але чоловік сюди приїздив на Оскіл, і він бачив цю місцевість", — каже Коліхова.

Чоловік Ярослави працює водієм, сама вона за п'ять років стала головною лікаркою. Весь цей час винаймали квартири, переїжджали чотири рази, тиждень тому — вп'яте.

"Перший переїзд був — валіза одна, друга і третя, все. А потім за п'ять років було придбали машинку, мікрохвильовку, холодильник і все-все-все", — розповідає Ярослава.

Обидві родини, які подали заявку на участь у програмі, переїхали у нові оселі. Платитимуть тільки за комунальні послуги. За словами Тертишного, у Боровій зареєстровано близько трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб, більшість з них в селищі вже не живуть.

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