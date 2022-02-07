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На Дніпропетровщині підприємці вийшли на акції протесту проти фіскалізації
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На Дніпропетровщині підприємці вийшли на акції протесту проти фіскалізації

Ірина Руденко Олена Ростовцева Віктор Могуров
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На Дніпропетровщині підприємці вийшли на акції протесту проти фіскалізації

Біля будівлі Дніпропетровської облдержадмінстрації проходить акція протесту фізичних осіб-підприємців області. За підрахунками Суспільного, на акцію зібралися близько 200 людей.

За словами організаторки Наталії Ешенкулової, такі ж мітинги зараз проходять ще в 20 містах України. Мітингувальники виступають проти введення фіскалізації для ФОПів.

На Дніпропетровщині підприємці вийшли на акції протесту проти фіскалізаціїСуспільне Дніпро

Під будівлею Дніпропетровської облдержадміністрації зібралися близько 200 людей

У Кривому Розі до Всеукраїнська акції "Проти масової фіскалізації малого бізнесу та за збереження спрощенної системи оподаткування" приєдналися близько 50 людей.

На Дніпропетровщині підприємці вийшли на акції протесту проти фіскалізаціїСуспільне Дніпро

До акції протесту проти фіскалізації у Кривому Розі приєдналися близько 50 людей

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Що відомо

  • З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
  • Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
  • У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

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