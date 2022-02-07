Біля будівлі Дніпропетровської облдержадмінстрації проходить акція протесту фізичних осіб-підприємців області. За підрахунками Суспільного, на акцію зібралися близько 200 людей.

За словами організаторки Наталії Ешенкулової, такі ж мітинги зараз проходять ще в 20 містах України. Мітингувальники виступають проти введення фіскалізації для ФОПів.

Суспільне Дніпро Під будівлею Дніпропетровської облдержадміністрації зібралися близько 200 людей

У Кривому Розі до Всеукраїнська акції "Проти масової фіскалізації малого бізнесу та за збереження спрощенної системи оподаткування" приєдналися близько 50 людей.

Суспільне Дніпро До акції протесту проти фіскалізації у Кривому Розі приєдналися близько 50 людей

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Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

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