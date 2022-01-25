Обов’язкові касові апарати для ФОПів. Як це працює в Дніпрі

25 січня підприємці міст України вийшли на мітинг під стіни Верховної ради в Києві. Вони вимагали ухвалення законопроєктів про спрощення ведення господарської діяльності та створення умов для розвитку малого бізнесу. Для фізичних осіб підприємців (ФОПів) змінились правила роботи: з 1 січня 2022 року обов'язковим стало використання реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів, або програмних реєстраторів на смартфоні, планшеті, комп'ютері.

Альтернатива касовому апарату

Суспільне поспілкувалося з підприємицею Анною, яка віднедавна є власницею невеликого магазинчика в Дніпрі. Вона каже: коли дізналась про нові правила роботи, взяла у сина планшет і встановила на нього програму. Сучасні касові апарати, каже Анна, – дуже дорогі.

«Ми зареєстрували ще в грудні, 26-го грудня і почали працювати з січня, але дуже важко. Спочатку нічого не виходило, не працювали перший час. Потім ми найняли людей, нам встановили програму і ми тепер працюємо», – каже вона.

Важко звісно, я до ночі сиджу розбираюсь, кожну функцію потрібно ввести.

Анна каже: з перевірками до її магазину поки ніхто не приходив, але щоб уникнути штрафів, краще одразу працювати за законом.

Суспільне Миколаїв Магазин ФОПівця (ілюстративне фото)

На касі іншого магазину в Дніпрі висіла табличка про те, що термінал не працює. Однак продавчині зняли її під час розмови зі знімальною групою.

«Термінал не працює з технічних причин, він зламався, ми його відремонтуємо, закажемо і нам його поставлять. Просто з технічних причин ми його віддали в Приватбанк і чекаємо поки новий нам дадуть, тому що не працює. Ми працюємо постійно з касовим апаратом, без цього ми не можемо продати сигарети, алкоголь», – сказала продавчиня, яка відмовилася представитися.

Мітинг під Верховною радою

25 січня під стінами Верховної ради відбувся мітинг підприємців. Вони вимагали ухвалити законопроєкти для спрощення роботи та створення умов для розвитку малого бізнесу.

Учасниця акції з Дніпра Лілія Боцюн каже: підприємці вимагають зберегти спрощену систему для малого бізнесу.

«Щоб мікробізнес не знищували! Дуже добре було працювати на спрощеній системі оподаткування», – зазначила вона.

Суспільне Дніпро Мітинг підприємців у Кривому Розі, 25 січня 2022 року

25 січня протестували й підприємці в регіонах, зокрема на акцію вийшли представники ФОПів у Кривому Розі.

Реформа відбулася: коментар з парламенту

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив: реформа вже відбулася.

«Я вважаю, дискусію з приводу фіскалізації вичерпаною, реформу вважаю такою, що відбулася, реалізованою. Нарешті 40 мільйонів наших громадян так само, як німці, як французи, як поляки, як навіть занзібарці, мають право на фіскальні чеки, мають право захистити свої права споживачів. Бізнес має рівні, прозорі умови для господарювання, тому тут немає що дискутувати. Тому це абсолютна шизофренія, коли ми з одного боку вимагаємо підняти заробітні плати вчителям і медикам, а з іншого боку – вимагаємо не вводити елементарні правила торгівлі», – сказав парламентар.

За словами Данила Гетьманцева, станом на 25 січня українські ФОПи встановили вже 300 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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