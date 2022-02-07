На Івано-Франківщині за добу медики виявили 779 нових випадків COVID-19

Упродовж 6 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 779 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 354 жителів Івано-Франківського, 222 — Коломийського, 69 — Косівського, 68 — Калуського, 57 — Надвірнянського та дев'ятьох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 171 969 прикарпатців.
На Івано-Франківщині впродовж 6 лютого медики зафіксували два летальні випадки з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 315 людей.
Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 906 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 134 458 жителів області.
За добу 6 лютого в Україні медики виявили 23 378 нових випадків COVID-19.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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