Прокуратура Стамбула ініціювала розслідування за фактом образи президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з боку користувачів соціальних мереж, які публікували образливі дописи після заяви турецького лідера про зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Як повідомляє газета Sabah, вже затримано щонайменше одного підозрюваного в районі Багджилар у Стамбулі. Його звинувачують у публікації провокаційного та образливого контенту. Також провадження відкрили ще проти кількох дописувачів. Деякі з них перебувають за кордоном.

Зазначається, що у Туреччині діє закон, відповідно до якого людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності за образу президента. Йдеться про покарання у вигляді позбавлення волі терміном від одного до чотирьох років.

Про зараження коронавірусом пан Ердоган повідомив напередодні, 5 лютого. Він повідомив, що почувається досить добре і продовжить працювати з дому. На коронавірус турецький лідер захворів після того, як 3 лютого відвідав Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Тоді сторони підписали низку угод, які мають поглибити співпрацю між країнами.

За даними турецького видання Milliyet, Ердоган зробив три щеплення від коронавірусу. Перше щеплення він отримав 14 січня, друге — 11 лютого, третє — 10 березня 2021 року.

Що відомо

19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередження війни. З відповідною пропозицією він виступав і в грудні 2021 року. Тоді в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

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