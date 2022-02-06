На сумчанина склали протокол за хуліганські дії щодо прапора

У Сумах склали протокол на 48-річного чоловіка за хуліганські дії щодо прапора. Про це 6 лютого повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.
Попередньо встановлено, що він кидався сніжками в стяг, плював та вживав ненормативну лексику, розповіли Суспільному в поліції. Після чого чоловік зник, його розшукали. Наразі він дає свої покази.
Поліція Сумської області
На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 "Дрібне хуліганство".
Читайте також
- В аварії на Сумщині загинув водій, пасажир — в лікарні.
- У сумській дев'ятиповерхівці на вулиці Харківській сталася пожежа. Трьох людей евакуювали.
- За добу на Сумщині двічі ліквідовували загоряння автомобілів.
- Унаслідок аварії на Сумщині до лікарні потрапив 29-річний пішохід.
- У Конотопі на вулиці виявили тіло чоловіка.
- До 6 років позбавлення волі засудили жителя Шосткинського району за розбещення малолітньої.
Читайте нас у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Ми в Instagram