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На сумчанина склали протокол за хуліганські дії щодо прапора
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На сумчанина склали протокол за хуліганські дії щодо прапора

Лілія Христенко
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На сумчанина склали протокол за хуліганські дії щодо прапора Поліція Сумської області

У Сумах склали протокол на 48-річного чоловіка за хуліганські дії щодо прапора. Про це 6 лютого повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

Попередньо встановлено, що він кидався сніжками в стяг, плював та вживав ненормативну лексику, розповіли Суспільному в поліції. Після чого чоловік зник, його розшукали. Наразі він дає свої покази.

Осквернення прапора в Сумах: на 48-річного чоловіка склали протоколПоліція Сумської області

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 "Дрібне хуліганство".

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