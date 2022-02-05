Пожежа в сумській 9-поверхівці: трьох людей евакуювали (ВІДЕО)

У сумській дев'ятиповерхівці на вулиці Харківській сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС в Сумській області.

Сталося це 4 лютого, близько 20:50 — в одній з квартир загорівся диван. У результаті рятувальники евакуювали трьох людей. Пожежу загасили о 21:14.

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