Пожежа в сумській 9-поверхівці: трьох людей евакуювали (ВІДЕО)

У сумській дев'ятиповерхівці на вулиці Харківській сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС в Сумській області.
Сталося це 4 лютого, близько 20:50 — в одній з квартир загорівся диван. У результаті рятувальники евакуювали трьох людей. Пожежу загасили о 21:14.
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