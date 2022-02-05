На Сумщині горіли дві автівки

За добу на Сумщині двічі ліквідовували загоряння автомобілів. Про це 5 лютого повідомляють у пресслужбі головного управління ДСНС в Сумській області.

4 лютого близько 08:50 горів автомобіль Volkswagen "Passat" в смт Ямпіль на вулиці Спасо-Преображенській. Вогонь охопив салон автомобіля та моторний відсік. Пожежу загасили о 9.02.

Близько 09:30 відбулося загоряння автомобіля "ЗАЗ" в с. Яловий окіп Липоводолинської громади, на вул. Перемоги. Вогонь охопив легковик повністю. На гасіння пожежі пішло близько 45 хвилин.

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