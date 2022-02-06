В аварії на Сумщині загинув водій, пасажир — в лікарні

Поблизу села Чернеччина на Сумщині вночі сталася смертельна аварія. Про це 6 лютого повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Водій загинув на місці, пасажира з травмами госпіталізували до лікарні. За версією поліції, автомобіль з'їхав з дороги та перекинувся. 42-річний водій автомобіля "Опель Вектра", перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція Сумської області

За фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння". Вона передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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