На одній з вулиць Конотопа на Сумщині виявили тіло 33-річного чоловіка. Сталося це 4 лютого, близько 4.00, повідомили в пресслужбі поліції Сумщини.

За версією слідства, чоловік помер від ударів, які йому наніс знайомий. Напередодні чоловіки разом вживали спиртне в одному із закладів міста. Коли поверталися додому, між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний наніс знайомому тілесні ушкодження, несумісні з життям, та зник. Пізніше він повернувся й забрав особисті речі потерпілого.

У скоєному поліція підозрює 43-річного раніше судимого конотопчанина. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" та ч. 2 ст. 186 "Грабіж" Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за такі дії — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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