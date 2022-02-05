Унаслідок аварії на Сумщині до лікарні потрапив 29-річний пішохід

На Сумщині автівка збила пішохода. 29-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні. Про це зранку 5 лютого повідомили в поліції Сумської області.

Аварія сталася в селі Самотоївка, на вулиці Калініна, 4 лютого. За версією слідства, наїзд на пішохода скоїв водій автомобіля ВАЗ-2101.

Поліція Сумської області

За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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