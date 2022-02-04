6 років за ґратами: мешканця Сумщини засудили за розбещення малолітньої

До 6 років позбавлення волі засуджений житель Шосткинського району за розбещення малолітньої. Вирок суду винесли 2 лютого.

Слідство встановило, що до обвинуваченого в гості періодично приїжджав родич із малолітньою онукою, щоб попаритись у бані. Доки дід дівчинки був у лазні, його родич вчиняв із 6-річною дівчинкою розпусні дії. Близько року дитина мовчала, потім наважилась розповісти матері. Жінка звернулась у поліцію. Обвинувачений заперечував свою провину, але в ході слідства факт розбещення підтвердився.

З моменту вироку суду чоловік має право подати апеляційну скаргу через суд першої інстанції, який ухвалив судове рішення, протягом 30 днів із дня проголошення вироку.

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