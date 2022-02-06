Осквернення прапора в Сумах: на 48-річного чоловіка склали протокол

У Сумах склали протокол на 48-річного чоловіка за осквернення прапора. Про це 6 лютого повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

Попередньо встановлено, що він кидався сніжками в стяг, плював та вживав ненормативну лексику, розповіли Суспільному в поліції. Після чого чоловік зник, його розшукали. Наразі він дає свої покази.

Поліція Сумської області

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 "Дрібне хуліганство".

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