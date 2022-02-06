На Сумщині швидка їхала з виклику й застрягла у заметі

На Сумщині автомобіль швидкої допомоги потрапив у замет. Сталося це 6 лютого близько 6.00 в смт Есмань, що на Глухівщині, повідомляють у головному управлінні ДСНС Сумської області.

Автівка застрягла, коли поверталася з виклику. Рятувальники витягли швидку за допомогою троса та автомобіля підвищеної прохідності ЗІЛ-131.

Як розповіла Суспільному провідна фахівчиня обласного управління ДСНС Валерія Деменко, на цей час пацієнтів в машині не було, лише — персонал.

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