Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень

Кабінет міністрів Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на новий штам коронавірусу "Омікрон" вирішив скасувати більшість карантинних обмежень. Нові правила почнуть діяти з 7 лютого.

Про це повідомляє Times of Israel.

Так, уряд скасував так звані "зелені паспорти" для більшості розважальних об'єктів, включаючи готелі, ресторани, спортивні зали та кінотеатри. Таким чином в країні приберуть обмеження для нещеплених громадян. Також з наступного тижня більше не діятимуть правила щодо кількості людей у магазинах та ресторанах, а в кафе не вимагатимуть дотримання дистанції між столиками в 1,5 метри. Разом з тим чинний Green Pass, як і раніше, вимагатимуть при вході в закриті приміщення, де існує високий ризик зараження, наприклад, в зали для проведення заходів і танцювальні клуби.

Крім того, уряд скасував вимогу щодо надання результатів ПЛР-тесту під час виїзду з країни. Однак пасажирам, які прибувають, все одно потрібен буде негативний тест. Також в країні зробили безстроковим термін дії "зелених паспортів" для громадян, які отримали третю або четверту дозу вакцини. Але для людей, які зробили лише два щеплення або перехворіли на коронавірус, перепустка діятиме лише протягом чотирьох місяців з дати другої дози або одужання.

Що відомо

Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу в Ізраїлі виявили 26 листопада у людини, яка повернулася з африканської країни Малаві. У зв'язку з цим ізраїльська влада заборонила своїм громадянам подорожувати до Південної Африки та заборонила в’їзд іноземцям із цього регіону.

У ніч на 28 листопада в Ізраїлі запровадили нові карантинні обмеження, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Ізраїлі запровадили нові карантинні обмеження, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон". В Ізраїлі 21 грудня зафіксували першу смерть від нового штаму COVID-19 "Омікрон". Ним заразився 60-річний чоловік.

26 грудня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю надало екстрений дозвіл на використання препарату "Паксловід" (Paxlovid) виробництва компанії Pfizer для лікування COVID-19.

Наприкінці грудня 2021 року у медичному центрі Шиба неподалік Тель-Авіва почали тестувати введення четвертої дози вакцини від коронавірусу.

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