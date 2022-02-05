539 людей вакцинували бустерною дозою проти COVID-19 упродовж 4 лютого на Закарпатті. Про це повідомили на сайті вакцинації. Загалом в області за добу щепили 2 920 людей.

979 людей отримали перше щеплення від коронавірусу за добу. 1 380 — вакцинувалися вдруге. 22 людей 4 лютого отримали додаткову дозу щеплення від COVID-19.

За увесь період з початку пандемії в області від COVID-19 повністю щепили 304 624 людей. Це понад 24% населення Закарпаття. 7 945 людей отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, 268 — додаткову.

Що відомо:

На Закарпатті за добу виявили 800 випадків COVID-19;

За добу в Україні виявили 42,5 тисячі COVID-хворих;

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram