539 людей вакцинували бустерною дозою проти COVID-19 упродовж 4 лютого на Закарпатті. Про це повідомили на сайті вакцинації. Загалом в області за добу щепили 2 920 людей.
979 людей отримали перше щеплення від коронавірусу за добу. 1 380 — вакцинувалися вдруге. 22 людей 4 лютого отримали додаткову дозу щеплення від COVID-19.
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За увесь період з початку пандемії в області від COVID-19 повністю щепили 304 624 людей. Це понад 24% населення Закарпаття. 7 945 людей отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, 268 — додаткову.
Що відомо:
- На Закарпатті за добу виявили 800 випадків COVID-19;
- За добу в Україні виявили 42,5 тисячі COVID-хворих;
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".