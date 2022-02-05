На Закарпатті за добу виявили 800 випадків COVID-19

800 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 4 лютого. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 170 пацієнтів одужали, шестеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 102 634 випадки COVID-19. 87 035 пацієнтів подолали хворобу, 2 591 — помер.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 256 208 випадків COVID-19, 3 669 979 людей одужали, 101 168 — померли.

Що відомо:

За добу в Україні виявили 42,5 тисячі COVID-хворих;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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