В херсонських дитячих садках провели день здорового харчування

В рамках впровадження нових норм харчування, в дитячих садках Херсона провели тематичні заняття - день здорового харчування.
Про це написано на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.
До проведення повчальних бесід долучилися ясла-садки №11 та №21.
Педагоги закладу №11 спілкувались із дітьми на теми "Що таке здорове харчування", "Що потрібно їсти, щоб бути здоровим", грали в дидактичні ігри "Корисне – шкідливе" та "Овочі – фрукти".
Вихованці садочка куштували корисні страви. Ще дітлахи власноруч готували овочевий і фруктовий салати та морквяний сік.
У ясла-садку №21 працівники провели семінар-практикум "Кулінарна академія" на якому розповідали і показували як естетично сервірувати стіл та презентували блюда "Апетитна тарілочка".
Також в цьому закладі відбувся майстер-клас "Святкова феєрія" та кулінарний батл "Вітамінний салат.
Що відомо:
- Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови про зміну норм харчування дітей у закладах освіти та закладах відпочинку.
- МОЗ створило рекомендації щодо забезпечення харчування в школах в умовах карантину. Вони передбачають не більше чотирьох школярів за столом у шкільній їдальні, дотримання дистанції та обов'язкова дезінфекція рук перед прийомом їжі.
- Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я надали спільне роз'яснення щодо організації харчування у новому навчальному році у школах та садочках. Нове шкільне меню впровадили з 1 вересня.
- Кабінет міністрів підтримав постанову "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", що регулює енергетичну цінність та особливості раціону учнів та інших здобувачів освіти віком до 18 років.
- Кабінет міністрів виділить 400 мільйонів гривень для підтримки реформи харчування у школах.
- Автор збірки нових шкільних рецептів Євген Клопотенко приїздив на Херсонщину, щоб представити свою концепцію "харчової революції", яка втілена у 160 рецептів української та світової кухні та, на думку автора, покликана змінити свідомість дітей і розвивати їх смак.
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