В херсонських дитячих садках провели день здорового харчування

В рамках впровадження нових норм харчування, в дитячих садках Херсона провели тематичні заняття - день здорового харчування.

Про це написано на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

До проведення повчальних бесід долучилися ясла-садки №11 та №21.

Педагоги закладу №11 спілкувались із дітьми на теми "Що таке здорове харчування", "Що потрібно їсти, щоб бути здоровим", грали в дидактичні ігри "Корисне – шкідливе" та "Овочі – фрукти".

Фото: Херсонська міська рада/Facebook ЗДО №11

Вихованці садочка куштували корисні страви. Ще дітлахи власноруч готували овочевий і фруктовий салати та морквяний сік.

Фото: Херсонська міська рада/Facebook ЗДО №11

У ясла-садку №21 працівники провели семінар-практикум "Кулінарна академія" на якому розповідали і показували як естетично сервірувати стіл та презентували блюда "Апетитна тарілочка".

Фото: Херсонська міська рада/Facebook ЗДО №21

Також в цьому закладі відбувся майстер-клас "Святкова феєрія" та кулінарний батл "Вітамінний салат.

Що відомо:

Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови про зміну норм харчування дітей у закладах освіти та закладах відпочинку.

МОЗ створило рекомендації щодо забезпечення харчування в школах в умовах карантину. Вони передбачають не більше чотирьох школярів за столом у шкільній їдальні, дотримання дистанції та обов'язкова дезінфекція рук перед прийомом їжі.

Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я надали спільне роз'яснення щодо організації харчування у новому навчальному році у школах та садочках. Нове шкільне меню впровадили з 1 вересня.

Кабінет міністрів підтримав постанову "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", що регулює енергетичну цінність та особливості раціону учнів та інших здобувачів освіти віком до 18 років.

Кабінет міністрів виділить 400 мільйонів гривень для підтримки реформи харчування у школах.

Автор збірки нових шкільних рецептів Євген Клопотенко приїздив на Херсонщину, щоб представити свою концепцію "харчової революції", яка втілена у 160 рецептів української та світової кухні та, на думку автора, покликана змінити свідомість дітей і розвивати їх смак.

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