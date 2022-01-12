Нове меню у школах та дитячих садках Херсона: як впроваджується експеримент

Мафіни, гратен, липовий або ягідний чаї. З першого січня у деяких херсонських школах і садках почали впроваджувати нове меню. Суспільне дізнавалось, як стартував експеримент із дитячим харчуванням у Херсоні.

"Я питала в сина і старшого, і молодшого, які є зміни – чи побачили вони в нашій столовій? На жаль, харчування не змінилося, і таке саме меню діє, як було і позаминулого року. Я запитала в нашої шкільної медсестри, чи буде нове меню? Мені відповіли, що так, нове меню готують до роботи, чекаємо його з наступного тижня. За останній рік є якісь зміни – дітям почали трішки давати фрукти, трішки овочі. Але, на жаль, сам вигляд цих страв не дуже. Ми очікуємо, що буде нове меню з кращими змінами, що діти це відчують", - каже мама херсонських школярів Юлія Лемешинська.

Діти херсонки Юлії Лемешинської навчаються у школі, де поки нове меню не запровадили. Яким воно має бути, розказала начальниця управління освіти Херсона Наталя Журженко.

"З’являються страви, які для діток незвичні, тому що зараз підвищилася увага до спецій, до різних соусів, з’явилися в школах, наприклад, чаї для діток незвичні – липовий або фруктово-ягідний чай. В закладах дошкільної освіти з’явилися нові страви, як маффіни або гратен. Ми навіть і дорослі не завжди знаємо, що це таке, а дітки вже не тільки знають, а й розуміють, що це, з чого його готують", - каже чиновниця.

Наталя Журженко додає, що про важливість здорового харчування треба спілкуватися не лише з дітьми, а і з батьками також. За словами начальниці управління, до запровадження нового меню залучені багато фахівців – кухарі, медичні сестри, бухгалтери, працівники державних органів влади.

"Протягом грудня медичні сестри в садочках пройшли перенавчання. Тому що основна функція контролю в закладі під час приготування та споживання покладається на їх плечі як медичних працівників", - каже начальниця.

Наразі триває робота з модернізації харчоблоків у школах і садках. Без цього запровадження нового меню неможливе, розповів начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Херсонського управління Держпродспоживслужби Максим Сенчук

"Фактично на сьогодні меню вже розроблене. Харчоблоки шкільних закладів у Херсоні у нас в оренді, суб’єкти господарювання, які здійснюють шкільне харчування, вже погодили у нас перспективне чотиритижневе сезонне меню на зимовий період 2022 року. Там, дійсно, є такі страви, які потребують відповідного технологічного обладнання та оснащення. У певних закладах це можна було зробити, у певних - ні. І тому ми зробили таке узагальнююче меню, яке б дозволяло всім закладам за ним працювати", - каже Сенчук.

Зимове дитяче меню в Херсоні оновлене, але ще не зовсім таке, як передбачено, говорить Максим Сенчук, бо ще не пройшли тендери на закупівлю всіх необхідних продуктів. Нове меню стало темою обговорень між батьками, розповіла мама школяра Олена Попович

"Однозначної думки, чи задоволена я новим меню, в мене ще немає. Хочеться розібратися в цьому, бо за кілька днів нового року, що дитина ходить до садочку, було кілька нових страв, які вона або взагалі не їла, або, вихователі говорили, що вона їла дуже мало. Моїй дитині 2 з половиною роки, вона ходить до ясельної групи НВК № 86 у селищі Інженерному. Мене трохи непокоїть, що їжа, яку дають дітям, незвична. Тобто вдома я такого точно не готую", - говорить жінка.

Щоб дитина не лишилася голодною, говорить Олена Попович, вона поки що годуватиме її вранці вдома, а тим часом наглядатиме за її здоров’ям.

"Батьки, я вам скажу, в групі повністю не поінформовані. Вони ще не розібралися, так само як і я. Їм сказали простіше: буде більше фруктів і овочів і менше солі та цукру", - каже Олена Попович.

Що відомо:

Автор збірки нових шкільних рецептів Євген Клопотенко приїздив на Херсонщину, щоб представити свою концепцію "харчової революції", яка втілена у 160 рецептів української та світової кухні та, на думку автора, покликана змінити свідомість дітей і розвивати їх смак.

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